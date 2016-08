Klich wechselt von Kaiserslautern zum FC Twente

erschienen am 26.08.2016



Mittelfeldspieler Mateusz Klich (26) wechselt von Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zum niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Der polnische Nationalspieler, der im Januar 2015 vom VfL Wolfsburg zum 1. FCK gekommen war, kam für die Roten Teufel in den vergangenen 20 Monaten in 21 Zweitligaspielen (4 Tore) zum Einsatz.