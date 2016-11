Klinsmann bedankt sich für langjährige Unterstützung

erschienen am 23.11.2016



Jürgen Klinsmann hat sich nach seiner Abberufung als Chefcoach der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in einer Videobotschaft für die langjährige Unterstützung bedankt. "Ich möchte einfach nur Danke sagen, besonders natürlich an unsere Fans, die uns immer unterstützt haben. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bei den Spielern bedanken", sagte Klinsmann in dem zweieinhalbminütigen Clip, den er bei Twitter und Facebook veröffentlichte.

Der 52-jährige Klinsmann war am Montag nach fünfeinhalb Jahren vom US-Verband von seinen Aufgaben entbunden worden. Es war eine Reaktion auf die Ergebniskrise der vergangenen Wochen. Die USA hatten in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland zuletzt durch Niederlagen gegen den Erzrivalen Mexiko (1:2) sowie in Costa Rica (0:4) einen schweren Rückschlag erlitten.

"Jetzt ist es vorbei, das muss man akzeptieren. Nach der Entscheidung habe ich viele Nachrichten erhalten. Das war sehr emotional und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche der Mannschaft nur das Beste", sagte Klinsmann: "Ich war zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass wir uns trotz der zwei Niederlagen für die WM 2018 in Russland qualifizieren. Jetzt ist es an einem neuen Trainer, das zu schaffen. Das Team wird das erledigen."

Klinsmann, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, war seit 2011 im Amt und hatte die US-Boys unter anderem ins Achtelfinale der WM 2014 geführt. 2013 hatte Klinsmann mit den USA vor heimischen Publikum den Gold Cup gewonnen, im Vorjahr scheiterte das Team bei der Kontinentalmeisterschaft jedoch im Halbfinale an Jamaika. Bei der Copa America im Sommer waren die USA erst im Halbfinale an Vize-Weltmeister Argentinien ausgeschieden. Nun soll Nachfolger Bruce Arena das Team nach Russland führen.

"Dank, danke, danke für eine unglaubliche Reise in den vergangenen fünfeinhalb Jahren. Es war eine großartige Erfahrung und eine große Ehre, die Nationalmannschaft über diese lange Zeit zu führen. Wir haben zusammen großartige Dinge erlebt", sagte Klinsmann, der dem Fußball erhalten bleiben will: "Ich hoffe, euch alle bald wieder auf irgendeinem Fußballplatz zu sehen. Feuert das Team in allen Spielen weiter an, es ist eure Nationalmannschaft."