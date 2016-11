Klinsmann zum fünften Ehrenspielführer des DFB ernannt

erschienen am 03.11.2016



Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann (52) ist zum fünften Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ernannt worden. Die Laudatio beim Festakt zum Auftakt des DFB-Bundestages am Donnerstagnachmittag in Erfurt hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor dem früheren Welt- und Europameister (1990 und 1996) waren Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus geehrt worden.

Klinsmann hatte 108 Länderspiele im DFB-Trikot bestritten und dabei 47 Tore erzielt. Beim EM-Triumph vor 20 Jahren führte der zweimalige Fußballer des Jahres die Nationalmannschaft als Kapitän auf den Rasen. Von 2004 bis 2006 war Klinsmann Bundestrainer, sein Nachfolger Joachim Löw fungierte damals als Co-Trainer.

"Der Fußball hat mir in meinem Leben ungeheuer viel gegeben, die Nationalmannschaft war immer etwas ganz Besonderes und eine Konstante für mich", sagte Klinsmann: "Sie hat mir unvergessliche Momente, Begegnungen und Freundschaften ermöglicht. Ich war immer stolz darauf, den DFB und dieses Land zu repräsentieren - und ich bin jetzt ganz besonders stolz auf diese Auszeichnung."

DFB-Präsident Reinhard Grindel würdigte Klinsmann: "Er ist als Spieler und später bei der Heim-WM 2006 auch als Bundestrainer unkonventionelle Wege gegangen und hat dem DFB und dem gesamten deutschen Fußball damit wichtige Impulse gegeben."