Klopp: "Liverpool fÃ¼hlt sich gut an"

Klopp: "Liverpool fühlt sich gut an"

erschienen am 27.09.2016



Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool stapelt trotz des vierten Tabellenplatzes in der Premier League weiter tief. Angesprochen auf den Fakt, dass Liverpool bei den Buchmachern auf der Insel nach Manchester City als zweiter Meisterschaftsfavorit gilt, sagte der Ex-Dortmund-Coach bei Sky UK in der Sendung "Monday Night Football": "Das ist für mich nicht wichtig. Wichtiger ist, eine optimistische Stimmung zu haben, und im Moment fühlt sich Liverpool gut an."

Der gebürtige Stuttgarter wurde auch zu seinen Anfangsjahren als Fußballlehrer gefragt. "Eine der besten Entscheidungen meiner Trainerkarriere war meine allererste: Nachdem ich am Tag vorher noch Spieler gewesen war, beschloss ich an meinem ersten Tag als Trainer, dass ich nicht mehr spielen würde. Das hat dem Team sehr geholfen", betonte Klopp.

Der Spieler Klopp sei "sehr durchschnittlich" gewesen. "Ich war schnell und ein guter Kopfballspieler, aber das war es dann auch schon. Leider war das Spiel mit dem Ball am Fuß nicht meine größte Stärke. Ich habe es sehr genossen, Fußball zu spielen, aber ich war nicht wirklich gut", äußerte er.