Klopp kontert Kritik an Götze: "Jammern auf hohem Niveau"

erschienen am 01.01.2017



Die Kritik an der stagnierenden Entwicklung von Fußball-Weltmeister Mario Götze vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist für seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp "Jammern auf hohem Niveau". Der heutige Teammanager des derzeitigen Premier-League-Topteams FC Liverpool stärkte seinem einstigen Musterschüler trotz zuletzt kaum überragender Leistungen demonstrativ den Rücken: "Die nächste Herausforderung für Mario wird sein, wieder Konstanz hinein zu bekommen. Das schafft er, da muss sich niemand Sorgen machen", sagte Klopp der Bild am Sonntag.

Aus Sicht von Klopp, der Götze zu BVB-Zeiten an die Bundesliga und die Nationalmannschaft herangeführt hatte, muss der Schütze von Deutschlands Siegtor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien nach seiner Rückkehr von München nach Dortmund erst wieder seinen Platz finden: "Es war klar, dass er von Anfang an unterm Brennglas steht. Mario ist insgesamt noch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen. Ich habe aber Spiele gesehen, in denen er mir richtig gut gefallen hat."