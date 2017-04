Klopp mit Liverpool weiter Richtung Champions League - Son trifft für Spurs doppelt

erschienen am 08.04.2017



Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League einen weiteren Schritt Richtung Champions League gemacht. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers feierte dank einer starken Schlussphase am 32. Spieltag der Premier League mit 2:1 (0:1) bei Stoke City ihren 18. Saisonsieg und hielt dadurch Manchester City im Kampf um Platz drei in Schach.

Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola gewann 3:1 (1:0) gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger Hull City und hat als Vierter nach wie vor zwei Zähler Rückstand auf Liverpool.

Tabellenführer FC Chelsea verteidigte durch ein 3:1 (2:1) bei AFC Bournemouth erfolgreich seinen Sieben-Punkte-Vorsprung gegenüber Verfolger Tottenham Hotspur, der 4:0 (3:0) gegen den FC Watford gewann.

In Liverpool gerieten die Reds um Nationalspieler Emre Can durch einen Treffer von Jon Walters (44.) kurz vor der Pause ins Hintertreffen. Coutinho (70.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (72.) drehten dann mit einem Doppelschlag die Partie. Zuvor hatte LFC-Kapitän Dejan Lovren die Latte getroffen.

ManCity mit Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf ging gegen Hull City durch ein Eigentor von Ahmed Elmohamady (31.) in Führung. Sergio Agüero (48.) und Fabian Delph (64.) legten nach der Pause nach, ehe Andrea Ranocchia (85.) für die Gäste verkürzen konnte.

Für Chelsea trafen Diego Costa (18.), dessen Schuss von Adam Smith noch unglücklich abgefälscht wurde, Eden Hazard (20.) und Marcos Alonso (68.). Der ehemalige Gladbacher Joshua King (42.) markierte den Treffer für Bournemouth.

Mitverantwortlich für den elften Heimsieg von Tottenham in Serie war der frühere Leverkusener Heung-Min Son, der in der 44. und 55. Minute erfolgreich war. Zudem trafen für die Gastgeber, bei denen Harry Kane knapp einem Monat nach seiner Sprunggelenkverletzung in der 60. Minute sein Comeback gab, Dele Alli (33.) und Eric Dier (39.).