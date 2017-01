Klopp und Liverpool verpassen Einzug ins Ligapokal-Finale

erschienen am 25.01.2017



Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool den erneuten Einzug in das Ligapokal-Endspiel verpasst. Der Vorjahresfinalist und Rekordsieger verlor im Halbfinal-Rückspiel in der Nachspielzeit gegen den FC Southampton 0:1 (0:0) und schied nach dem 0:1 im ersten Duell in der Vorwoche aus. Das Tor des Abends erzielte Shane Long (90.+1).

Klopp ärgerte sich anschließend über die vergebenen Chancen seines Teams. "Ich bin zufrieden mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis. Wir hatten sieben gute Möglichkeiten. Wir mussten treffen und das haben wir nicht getan, deshalb sind wir ausgeschieden", sagte der Ex-BVB-Coach.

Beim achtmaligen Titelträger Liverpool standen Nationalspieler Emre Can sowie der ehemalige Mainz-Torhüter Loris Karius in der Startformation. Im Endspiel des Vorjahres hatten die Reds im Elfmeterschießen gegen Manchester City (1:3) verloren.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Manchester United und Hull City gegenüber. Den ersten Vergleich gewann United im eigenen Stadion mit 2:0, das Rückspiel findet am Donnerstag (20.45 Uhr) statt. Das Finale wird am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion ausgetragen.