Klopp verteidigt Guardiola: "Kein Zweifel an seiner Qualität"

erschienen am 17.03.2017



Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Renommierklub FC Liverpool hat seinen Kollegen Pep Guardiola gegen zuletzt stärker werdende Kritik in Schutz genommen. "Ich habe keinen Zweifel an seiner Qualität. Ein paar wenige andere mögen Zweifel haben, ich nicht. Ich habe großen Respekt vor ihm", sagte Klopp vor dem Duell mit Guardiolas Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Der frühere Bayern-Coach Guardiola war nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen AS Monaco von Experten und Medien teilweise heftig angegangen worden. City hätte in Monaco leicht gewinnen können, betonte Klopp, "aber weil sie auch nur Menschen sind, haben sie ein paar Chancen ausgelassen". Für ihn sei Guardiolas Mannschaft dennoch der schwerste Gegner überhaupt.

"Wenn du gegen City passiv bist, hast du keine Chance. Du musst agieren, und dafür brauchst du Mut", sagte er. Zahlreiche Teams seien gegen Manchester bereits gescheitert. Dass Guardiola in England Probleme hat, führte der ehemalige Dortmund-Trainer auf die mangelnde Qualität des Spielerkaders sowie auf die im Vergleich zu Spanien oder Deutschland wettbewerbsintensivere Liga zurück.