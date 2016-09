Klopps Liverpool fÃ¼gt Chelsea erste Saisonpleite zu

Klopps Liverpool fügt Chelsea erste Saisonpleite zu

erschienen am 16.09.2016



Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben zum Auftakt des fünften Spieltages in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg eingefahren. Beim FC Chelsea gewannen die "Reds" am Freitag mit 2:1 (2:0). Dejan Lovren (17.) brachte die Gäste in Führung, ehe Jordan Henderson (36.) mit einem sehenswerten Distanzschuss traf. Diego Costa (62.) konnte für Chelsea nur noch verkürzen. Für das Team von Trainer Antonio Conte ist es die erste Niederlage des Saison.

Die Liverpooler, bei denen weiter Nationalspieler Emre Can mit einer Sprunggelenksverletzung fehlte, haben nun zehn Punkte auf dem Konto und springen durch den Sieg vorübergehend auf Platz vier. Chelsea ist mit ebenfalls zehn Zählern Dritter, kann aber im Verlauf des Wochenendes noch überholt werden.

Nächster Ligagegner für Klopps Mannschaft ist am Samstag in einer Woche der Tabellenachte Hull City, Chelsea muss zum Stadtderby beim FC Arsenal antreten.