Klub-WM: Real Madrid zieht ins Finale ein - Ronaldo mit Tor-Jubiläum

erschienen am 15.12.2016



Champions-League-Sieger Real Madrid greift nach dem nächsten Titel. Die Königlichen zogen am Donnerstag auch dank Tor-Jubilar Cristiano Ronaldo durch ein 2:0 (1:0) gegen Club América aus Mexiko ins Finale der Klub-WM des Fußball-Weltverbandes FIFA in Japan ein. Im Endspiel am Sonntag (11.30 Uhr MEZ) trifft der spanische Spitzenklub um Weltmeister Toni Kroos auf den japanischen Rekordmeister Kashima Antlers. Real baute den Klubrekord mit nun 36 Spielen in Folge ohne Niederlage aus.

Der französische Stürmerstar Karim Benzema erzielte im Stadion von Yokohama kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit nach Vorlage von Kroos die Führung für die überlegenen Spanier (45.+2). Europameister Ronaldo, der am Montag für sein herausragendes Jahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden war, traf in der Nachspielzeit zum 2:0 (90.+3). Es war sein 500. Treffer im Vereinsfußball.

"Es war ein schweres Spiel", sagte Benzema: "Die Umstände waren mit der langen Reise nicht so einfach. Aber wir haben gut gespielt." Ronaldo traf in der ersten Hälfte per Kopf nur den Pfosten (26.). Mittelfeldspieler Luka Modric äußerte: "Das war ein sehr wichtiger Sieg. Wir sind sehr zufrieden, abgesehen von den ersten 25 Minuten, da wir haben etwas lasch angefangen." Kroos wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

"Wir müssen uns diesen Titel verdienen", hatte Real-Trainer Zinedine Zidane gesagt. Und entsprechend setzte Madrid den Gegner auch in der zweiten Halbzeit unter Druck. Club América hatte sich durch den Gewinn der Champions League in Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik qualifiziert.

Lokalmatador Kashima war überraschend gegen den favorisierten Copa-Libertadores-Gewinner Atlético Nacional aus Medellin/Kolumbien ins Endspiel eingezogen (3:0). Die beiden unterlegenen Halbfinalisten spielen am Sonntag (8.00 Uhr MEZ) den dritten Platz aus.