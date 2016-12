Knappe Niederlagen für Draisaitl und Seidenberg - Anaheim 3:8

erschienen am 05.12.2016



Knappe Niederlagen für Leon Draisaitl und Dennis Seidenberg, Debakel für die Anaheim Ducks von Korbinian Holzer: Die Ducks unterlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den Calgary Flames mit 3:8. Im zweiten Drittel wurde Anaheim regelrecht überrollt. Die Flames erzielten fünf Tore, drei davon in 1:27 Minuten. Holzer stand nicht im Kader der Ducks.

Draisaitl musste sich mit den Edmonton Oilers mit 1:2 nach Verlängerung gegen Minnesota Wild geschlagen geben. Mikko Koivu traf nach 3:11 Minuten in der Overtime. Wild-Keeper Devon Dubnyk wehrte 28 Schüsse der Oilers ab. Auch Draisaitl verpasste in 20:58 Minuten Spielzeit seinen elften Treffer.

Seidenberg gelang zwar ein Assist zum 3:3 seiner New York Islanders durch Josh Bailey gegen die Detroit Red Wings. Die Islanders verloren aber durch einen Treffer von Danny DeKeyser nach 3:58 Minuten der Verlängerung noch 3:4. Für Seidenberg war es der fünfte Assist. Die Islanders sind in der Eastern Conference mit 23 Punkten das zweitschlechteste Team.