Knie-OP: Leipziger Papadopoulos fällt rund drei Wochen aus

erschienen am 24.11.2016



Überraschungsteam RB Leipzig muss vorerst auf Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos verzichten. Der 24-jährige Grieche wurde am linken Knie operiert, bei dem Eingriff wurde ein freier Gelenkkörper entfernt. Papadopoulos werde rund drei Wochen ausfallen, teilte der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit.

Papadopoulos, der im Sommer von Bayer Leverkusen zu den Sachsen gewechselt war, gehört aktuell nicht zum Stammpersonal von Trainer Ralph Hasenhüttl. Damit werden aufgrund der Verletztensituation am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg wohl Stefan Ilsanker und Benno Schmitz in der Viererkette auflaufen.