Knieverletzung: Gummersbach mehrere Wochen ohne Europameister KÃ¼hn

Knieverletzung: Gummersbach mehrere Wochen ohne Europameister Kühn

erschienen am 14.10.2016



Handball-Europameister Julius Kühn wird dem ehemaligen deutschen Rekordmeister VfL Gummersbach sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler hat sich im Ligaspiel bei der SG Flensburg-Handewitt (22:33) am Dienstag einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Kühn gehörte auch dem deutschen Olympia-Team an, das in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewann.