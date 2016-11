Knieverletzung bei Timo Horn - Operation am Donnerstag

erschienen am 09.11.2016



Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss für unbestimmte Zeit auf Torwart und Olympia-Silbermedaillengewinner Timo Horn verzichten. Der 23-Jährige zog sich am Mittwoch im Mannschaftstraining eine Verletzung am rechten Knie zu und muss sich am Donnerstag einer Operation unterziehen. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Wie lange Horn ausfallen wird, ist nicht bekannt.