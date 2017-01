Knochenbrüche bei Bayer-Geschäftsführer Schade

erschienen am 03.01.2017



Folgenschwerer Ausrutscher: Geschäftsführer Michael Schade vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat bei einem Sturz auf vereister Fläche Knochenbrüche erlitten. Dem 64-Jährigen brachen bereits am Montag das Handgelenk und ein Oberarmknochen, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Schade konnte daher auch nicht mit ins zehntägige Trainingslager der Bayer-Profis in Orlando im US-Bundesstaat Florida reisen. Stattdessen steht ihm am Mittwoch eine Operation bevor.

Bayer gab zudem eine Anpassung der Organisationsstruktur bekannt. Jörn Wolf (40), zuvor Mediendirektor beim Hamburger SV, soll als "Koordinator Trainer- und Funktionsteam" die Teilbereiche rund um die Profimannschaft besser vernetzen.