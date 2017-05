Koch macht's mit Köpfchen und Schmackes

Ein Fußballfest zum Saisonabschluss - der FSV Zwickau krönte seine Rückrunde mit dem Sieg im letzten Heimspiel gegen Osnabrück. Lob gab es sogar vom Kontrahenten.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 14.05.2017



Zwickau. Schönes Wetter, tolle Kulisse, ein Fußballfest zum Saisonabschluss: Viel mehr Meinungen als dieses knappe Fazit gab es am Sonnabend zum 1:0-Erfolg des FSV Zwickau im letzten Saison-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nicht. Schon gar nicht für die Sympathisanten der Rot-Weißen. Knapp 7500 Zuschauer sahen zwar einen am Ende etwas glücklichen Sieg der Heimelf. "Doch danach fragt morgen keiner mehr. Letztlich steht der Klassenerhalt über allem. Das Spiel war eine weitere schöne Zugabe", schwärmte Robert Koch.

Der goldene Torschütze des Tages musste vor den Journalistenfragen schon von den Schelm seines Mitspielers Nils Miatke ertragen: "Ich wusste gar nicht, dass du auch köpfen kannst", hatte der Linksaußen Koch zugerufen. Die Worte bezogen sich auf die letztlich spielentscheidende Szene in der 27. Minute. Der erneut gut aufgelegte Mike Könnecke flankte von der rechten Seite. Jonas Nietfeld verpasste die Eingabe, doch Koch köpfte dahinter mit Schmackes ins rechte Eck. Der schöne Spielzug spiegelte die erste Halbzeit aus Sicht der Gastgeber gut wider. Sechs, sieben verheißungsvolle Torchancen auf FSV-Seite standen nur einer Möglichkeit der Gäste gegenüber. Zwickau investierte in Halbzeit eins mehr in die Partie, hätte nur höher führen müssen.

So hieß das Motto für die Elf von Torsten Ziegner in der Schlussphase noch einmal zittern und alles reinhauen. Gegen einen in der Tabelle zählbaren Ausflug der Westfalen hatte vor allem FSV-Keeper Johannes Brinkies etwas einzuwenden. Nach einigen guten Paraden aus dem Spiel heraus, hielt er schließlich auch noch den von 12-Tore-Mann Kwasi Okyere Wriedt geschossenen Foulelfmeter. Es war der zweite Strafstoß von sieben in dieser Saison, den der Zwickauer Schlussmann vereitelte. Bereits gegen Magdeburg hatte er die bevorzugte Ecke von Kapitän Marius Sowislo geahnt. "Natürlich gehört auch immer Glück dazu. Man kann auch Instinkt sagen. Ich bin froh, dass ich zu diesem Fußballfest etwas beitragen konnte", sagte Brinkies bescheiden.

Nach Abpfiff ließen er und die in der Hinrunde noch geprügelten Zwickauer ihrer gelösten Stimmung freien Lauf. Vor dem Fanblock hüpften die Profis im Takt und stemmten später das "Dankeschön-Transparent" in Richtung der singenden Anhänger. Ein bisschen Ungläubigkeit war in dem einen oder anderen fröhlichen Gesicht zu erkennen. Denn vor gut fünf Monaten rangierte der FSV nach dem 0:1 in Osnabrück mit fünf Zählern Abstand zum rettenden Ufer auf dem vorletzten Platz. Was danach kam, ist bekannt: Mit 39 Punkten geht Zwickau als bestes Rückrundenteam vor Kiel (36) ins Finale. In der Endabrechnung wird der FSV vor etablierten Drittligisten wie Rostock oder dem CFC stehen und kann sogar noch beste Ost-Mannschaft werden, sollte Magdeburg gegen Lotte straucheln.

Vorausgesetzt natürlich, der FSV gestaltet auch seine letzte Saisonausfahrt zum frischgebackenen Aufsteiger Duisburg erfolgreich. Auszuschließen ist das nicht. Nur dass der gegen Osnabrück diesmal torlose Ronny König (15 Saisontreffer) im Privatduell mit Christian Beck (17 Tore) um den besten Drittliga-Torjäger am Magdeburger noch vorbeizieht, ist auch gegen feiermüde "Zebras" eher unwahrscheinlich. Doch was war in dieser Drittligasaison schon voraussehbar? Welch sensationelle Entwicklung die Westsachsen nach der Hinrunde genommen haben, jedenfalls nicht. Sogar Osnabrücks Trainer Joe Enochs gab Kollege Ziegner bis zum Wiedersehen in der nächsten Spielzeit ein Lob mit auf den Weg: "Der Trend geht zu einem stabilen Drittligisten. Darauf kann Zwickau stolz sein."