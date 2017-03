Köln: Sörensen mit Muskelverletzung

erschienen am 05.03.2017



Der dänische Abwehrspieler Frederik Sörensen vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat bei der 0:3-Heimniederlage gegen Rekordmeister Bayern München eine Verletzung am rechten Oberschenkelmuskel erlitten. Das bestätigte der erste Bundesliga-Meister am Sonntag, machte aber keine genaueren Angaben zur Diagnose oder zur wahrscheinlichen Ausfallzeit des 24-Jährigen.