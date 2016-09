KÃ¶ln ohne Bittencourt in Schalke

Köln ohne Bittencourt in Schalke

erschienen am 20.09.2016



Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im Auswärtsspiel am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) bei Schalke 04 auf Leonardo Bittencourt verzichten. Dies bestätigte Trainer Peter Stöger am Dienstag. Offensivspieler Bittencourt laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (3:0) am vergangenen Freitag.

Stöger hat großen Respekt vor den Königsblauen, auch wenn diese bislang alle drei Meisterschaftsspiele verloren und noch kein Tor in dieser Bundesliga-Saison erzielt haben: "Schalke ist eine Mannschaft mit großartigen Spielern. Sie ist aber spät zusammengekommen und braucht Zeit. Von den Punkten her ist es bei Schalke weit unter Wert. Das wissen wir auch."

Sein Team habe sich "weiterentwickelt. Aber es wird schwer für uns, auch wenn wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden sind". Der FC sei "ein funktionierender Verein, wo in den letzten Jahren mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen wurden", betonte der Coach.