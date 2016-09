KÃ¶ln verliert Test gegen Bochum

Köln verliert Test gegen Bochum

erschienen am 01.09.2016



Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sein zweites Testspiel in der Länderspielpause verloren. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger unterlag dem Zweitligisten VfL Bochum am Donnerstag mit 3:4 (2:2). Anthony Modeste (28./53., Foulelfmeter) erzielte für die Gastgeber einen Doppelpack, außerdem traf Yuya Osako (2.). Für Bochum war Nils Quaschner (27./43.) ebenfalls zweimal erfolgreich, die weiteren Treffer erzielten Alexander Merkel (49.) und Peniel Mlapa (67.).

Am Vortag hatte der FC gegen den Fünftligisten FC Hennef 05 einen klaren 7:0 (4:0)-Sieg eingefahren.