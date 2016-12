"Köppi-Tore kann man nicht lernen"

Pascal Köpke ist der einzige Auer Profi, der diese Saison mehr als zwei Tore erzielt hat - Gut schlafen konnte er aber nicht nach jeder Partie

erschienen am 02.12.2016



Aue. Zehn Tore zum Aufstieg und sieben Treffer in der 2. Bundesliga: Pascal Köpke trägt seit nicht einmal einem Jahr das Trikot des FC Erzgebirge Aue und ist bereits unverzichtbar. Sebastian Siebertz sprach vor der Partie des FCE am Sonntag (14 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart mit dem 21-jährigen Sohn des Bundestorwarttrainers Andreas Köpke über seine Stärken und Schwächen, wie er vergebene Chancen verarbeitet, und über den Streit bei der Mitgliederversammlung.

Freie Presse: Die Fußballfloskel "Der weiß, wo das Tor steht" beschreibt gut Ihre Stärke als Stürmer. Kann man das erlernen oder hat man den oft zitierten Torreicher einfach?

Pascal Köpke: Meine Freunde sprechen immer von typischen Köppi-Toren. Ich stehe oft da, wo der Ball hinkommt. Bei mir ist das Instinkt. Der Abstauber in Würzburg zum Beispiel: Ich lauere nach dem Kopfball von Steve Breitkreuz und war mir sicher, dass ich zwei Meter im Abseits stehe. Aber das Timing war perfekt, ich hatte den entscheidenden Meter Vorsprung auf den Verteidiger. Köppi-Tore kann man nicht lernen, das habe ich Gott sei Dank im Blut. Das war bei mir in der Jugend schon so. Es ist natürlich auch immer etwas Glück dabei, dass der Ball zu einem springt.

Was ist Ihre Schwäche?

Mein schwächerer Fuß. Der Trainer nimmt mich immer auf den Arm, der Linke sei nur zum Stehen da. Da habe ich noch Luft nach oben.

Finden Sie es unfair, dass Stürmer an Toren gemessen werden? Feldspieler auf anderen Positionen werden nicht nach bestimmten Werten beurteilt.

Zu einem Stürmer wird über lange Zeit selten gesagt: Der arbeitet immer fleißig. Es zählen die Treffer. In unserer Situation geht es aber sowieso nicht um Einzelne. Wir müssen als Mannschaft zusammenarbeiten. Wir haben zuletzt als Team gut verteidigt, sind nicht mehr ins offene Messer gelaufen.

Sie haben mit Ihrem Treffer zum 1:1 vergangene Woche in Würzburg die Niederlagenserie gestoppt. Jetzt kommt mit dem VfB Stuttgart allerdings gleich ein Aufstiegsaspirant ins Erzgebirgsstadion.

Wir haben zuletzt nicht gerade den Fußball gespielt, den wir uns vorstellen. Aber wir wussten, dass es in Würzburg eine Kampfpartie wird. Das haben wir angenommen und verdient einen Punkt geholt. In unserer Situation müssen wir mehr über den Zweikampf kommen, auch wenn mit Stuttgart jetzt ein spielerisch starker Gegner ansteht. Gegen solche Mannschaften ist es uns bisher immer leichter gefallen. Wir haben definitiv die Chance, am Sonntag einen Punkt zu holen oder auch zu gewinnen.

Bei den Niederlagen gegen die Topteams der Liga war häufig das Manko, dass man die Chancen nicht verwerten konnte. Spüren Sie als Stürmer gegen Clubs wie Stuttgart mehr Druck, weil es darum geht, in einer Situation sofort da zu sein?

Klar musst du besonders gegen die starken Vereine gleich die ersten Chancen nutzen. Zusätzlichen Druck spüre ich aber nicht. Gegen Hannover hatte ich einen schlechten Tag, war dreimal in guter Position. Wir werden am Sonntag - wie schon in allen Partien zuvor - unsere Chancen bekommen. Wenn wir defensiv gut stehen, spielen wir eben notfalls 0:0.

Sie haben die Möglichkeiten von der 0:2-Niederlage bei Hannover 96 angesprochen - zwei Chancen waren hochkarätig. Schauen Sie sich die Szenen im Nachhinein noch einmal an?

Ich sehe mir solche Chancen gleich abends im Video an. Dort hat man einen ganz anderen Blickwinkel und erkennt, was man besser hätte machen können. Manchmal schlafe ich auch eine Nacht schlecht, danach hake ich es ab. Mehr Gedanken mache ich mir nicht. Das bringt nichts. Irgendwann fängt der Kopf an zu arbeiten, und dann triffst du gleich mehrere Wochen nicht mehr, weil du verkrampfst.

Am Sonntag steht mit Simon Terodde ein zweiter Torjäger auf dem Platz. Der Stuttgarter Angreifer hat diese Saison schon zehnmal getroffen. Als Stürmertypen sind Sie aber verschieden.

Er ist groß gewachsen und sehr kopfballstark. Wenn er bei einer Flanke freisteht, nickt er die Kugel perfekt ins Eck. Aber er ist genauso präzise mit dem Fuß - wir dürfen ihm keine Räume geben. Er hat in den vergangenen Spielzeiten immer Buden im zweistelligen Bereich gemacht. Wenn wir so gut verteidigen wie zuletzt, dann bin ich aber zuversichtlich, dass er hier leer ausgeht.

Sie sind 21 Jahre alt, wurden zur U-21-Nationalmannschaft eingeladen. Für Sie persönlich soll es sicher auch noch weiter nach oben gehen?

Ich will auf jeden Fall in die Bundesliga, das will jeder Fußballprofi. Ich habe ja noch viele Jahre vor mir, bin jedoch erst einmal froh, dass es in der 2. Bundesliga klappt. In Karlsruhe hatte ich eine schwere Zeit. Im Grunde ist diese Saison meine erste in der 2. Liga. Ich bin dankbar, dass mir hier das Vertrauen geschenkt wird, und glücklich, dass ich es mit Toren wieder zurückgeben kann.

Sie waren - wie die anderen Profis auch - bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag dabei. Wie haben Sie den Streit erlebt?

Das war ein Schock. Ich denke, keiner aus der Mannschaft hat damit gerechnet, dass es so abgeht. Wie die Familie Leonhardt angegriffen wurde, hat mich geschockt. Für uns als Mannschaft sind das ganz wichtige Personen. Wir Spieler können das nicht beeinflussen, müssen das ausblenden , aber in der aktuellen sportlichen Situation passt das gar nicht.