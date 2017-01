Kohlschreiber im Viertelfinale von Sydney, Aus für Mischa Zverev

erschienen am 11.01.2017



Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist in der Vorbereitung auf die Australian Open weiter im Vormarsch. Der Augsburger setzte sich beim ATP-Turnier in Sydney mit 7:5, 6:4 gegen Lokalmatador Jordan Thompson durch und steht im Viertelfinale. Dort bekommt es der an Position fünf gesetzte Kohlschreiber (33) mit Paolo Lorenzi (Italien) oder Viktor Troicki (Serbien/Nr. 3) zu tun.

Ausgeschieden ist dagegen Mischa Zverev. Der 29-Jährige aus Hamburg unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 4) in der Olympiastadt bei dem mit 495.630 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.