Kohlschreiber nach Kraftakt im Achtelfinale von Wien

erschienen am 26.10.2016



Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat das Duell der Routiniers gewonnen und steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Wien. Der 33-Jährige aus Augsburg setzte sich in 2:15 Stunden mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) gegen den drei Jahre älteren Stephane Robert (Frankreich) durch.

In der Runde der letzten 16 trifft der Weltranglisten-50. Kohlschreiber auf den an Position sechs gesetzten Jo-Wilfried Tsonga. Der Franzose hatte in seinem Auftaktmatch Qualifikant Benjamin Becker (Orscholz) ausgeschaltet. Auch Jan-Lennard Struff (Warstein) war bereits in Runde eins gescheitert. Damit ist Kohlschreiber, der schon dreimal im Halbfinale von Wien stand, der letzten deutsche Spieler beim mit knapp 2,5 Millionen Dollar dotierten Hallenturnier in der österreichischen Hauptstadt.