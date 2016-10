Kohlschreiber scheitert bei Comeback in Runde eins

erschienen am 04.10.2016



Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist bei seiner ersten Turnierteilnahme nach längerer Verletzungspause in Runde eins gescheitert. Der 32-jährige unterlag am Dienstag in Tokio dem Franzosen Gilles Simon 5:7, 6:4, 0:6. Der Augsburger hatte zuletzt wegen der Folgen einer Stressfraktur im Fuß pausiert.

Im August verzichtete Kohlschreiber deshalb zunächst auf eine Teilnahme am olympischen Turnier, anschließend gab er im Auftaktmatch bei den US Open gegen den Franzosen Nicolas Mahut auf. Mitte September sagte er außerdem seine Teilnahme am Davis-Cup-Relegationsspiel gegen Polen ab. In Tokio war Kohlschreiber der einzige deutsche Starter.