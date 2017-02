Kohlschreiber scheitert in Rotterdam im Achtelfinale

erschienen am 15.02.2017



Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist beim ATP-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler unterlag bei der mit 1,85 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:54 Stunden gegen den in der Weltrangliste um 40 Positionen schwächer platzierten Slowaken Martin Klizan mit 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.

Einen Tag nach der kleinen Überraschung gegen den an Nummer acht gesetzten Franzosen Lucas Pouille startete der Weltranglisten-33. vielversprechend in die Partie und überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag. Mit dem Verlust des zweiten Satzes kam Kohlschreiber aus dem Rhythmus, ihm gelangen nur noch 13 Punkte.

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und sein Bruder Mischa Zverev (beide Hamburg) sind am Mittwoch in Rotterdam ebenfalls im Einsatz, für beide steht zunächst das Erstrundenmatch an.