Kohlschreiber verletzt - Duell mit Mayer fällt aus

erschienen am 14.05.2017



Das deutsche Erstrundenduell beim ATP-Turnier in Rom zwischen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Florian Mayer (Bayreuth) ist ausgefallen. Kohlschreiber (33) musste seine Teilnahme an der mit 4,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung wegen Problemen im rechten Fuß absagen.