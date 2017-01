Kombination: Rießle schlägt Frenzel bei deutschem Dreifach-Sieg

erschienen am 08.01.2017



Fabian Rießle (Breitnau) hat beim nächsten Dreifach-Erfolg der deutschen Kombinierer seinen ersten Saisonsieg gefeiert und einen doppelten Triumph von Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) damit verhindert. Der 26-Jährige setzte sich bei der zweiten WM-Generalprobe im finnischen Lahti am Sonntag 4,6 Sekunden vor Vortagessieger Frenzel, der als Führender in den 10-km-Langlauf gegangen war, und 11,6 Sekunden vor Weltmeister Johannes Rydzek durch.

Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+32,8) rundete beim bereits vierten dreifachen Triumph der Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) in dieser Saison als Fünfter das einmal mehr herausragende Mannschaftsergebnis ab. Die deutschen Kombinierer haben die bisherigen neun Wettbewerbe in der WM-Saison allesamt gewonnen: Frenzel siegte viermal, Rydzek dreimal, Rießle und die Staffel jeweils einmal.

Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen (38), der am Vortag in seinem ersten Rennen nach sechs Jahren mit der vierbesten Laufzeit des Feldes prompt auf Rang 18 gelaufen war, verpasste nach einem schwachen Qualifikationssprung diesmal den Wettbewerb. Der Finne hatte seine Karriere eigentlich 2011 nach 48 Einzel-Siegen und vier Erfolgen im Gesamtweltcup (2004 bis 2007) beendet, will nun aber wieder in ausgewählten Wettkämpfen an den Start gehen.