Kombinierer klare Gold-Favoriten im Einzel- und Teamwettbewerb

20.02.2017

freiepresse.de

Wintersport

(PIXATHLON/SID)

DSV will in Lahti WM-Medaillen "in allen Disziplinen" - 29 Athleten nominiert

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit hohen Zielen, aber ohne konkrete Medaillenvorgabe in die am Mittwoch beginnende nordische Ski-WM in Lahti. "Wir ... weiterlesen