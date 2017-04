Korkut hofft auf Hernandez-Einsatz gegen die Bayern

erschienen am 11.04.2017



Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat zumindest leise Hoffnungen, dass er Torjäger Javier Chicharito Hernandez (muskuläre Probleme) am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Rekordmeister Bayern München einsetzen kann. Der mexikanische Angreifer absolvierte am Dienstag ein individuelles Trainingsprogramm.

"Es gibt noch Resthoffnung für Samstag, er fehlt uns. Ich bin froh über jeden Spieler, der weiß, wo das Tor steht", sagte Korkut der Bild-Zeitung. Bei Nationalspieler Jonathan Tah (Oberschenkelblessur) stehen die Chancen auf einen Einsatz gegen den Tabellenführer schlecht. Korkut: "Wir glauben nicht, dass es für Samstag reicht."