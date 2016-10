Kovac fordert für Vertragsverlängerung bessere Strukturen

erschienen am 20.10.2016



Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Arbeitsbedingungen bei seinem Klub heftig kritisiert und eine Verlängerung seines Vertrags von Fortschritten in diesem Bereich abhängig gemacht. "Unsere Infrastruktur ist nur zweitligatauglich. Sie ist schlecht. Da muss sich noch einiges bewegen", sagte der 45-Jährige am Donnerstag. Der Vertrag des Kroaten bei den Hessen läuft bis zum Saisonende.