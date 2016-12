Kovac und Schmidt erwarten Rhein-Main-Derby auf Augenhöhe

erschienen am 19.12.2016



Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und sein Kollege Martin Schmidt vom FSV Mainz 05 gehen mit großem Respekt voreinander in das Rhein-Main-Derby am Dienstag (20.00 Uhr/Sky).

"Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Ich erwarte ein Spiel mit allen Dingen, die den Fußball ausmachen", sagte Kovac: "Die Mainzer Mannschaft hat in dieser Halbserie bewiesen, dass sie sehr torgefährlich ist. Wir wollen aber einen Abschluss schaffen, mit dem wir beruhigt in die Weihnachtsferien gehen können."

Auch Schmidt erwartet ein ausgeglichenes Duell zwischen dem Tabellensechsten (26 Punkte) und dem Achten (20) zum Jahresabschluss. "Das wird eine spannende Angelegenheit. Die sind nicht von ungefähr da vorne. Frankfurt hat eine sehr gute Defensivstruktur", sagte der Schweizer: "Wir müssen die Zweikampffähigkeit und die Robustheit mit in den Bus packen, dann werden wir unsere Chancen bekommen."