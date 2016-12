Kraft gewinnt Tournee-Auftakt - Eisenbichler Sechster

erschienen am 30.12.2016



Stefan Kraft hat wie schon 2014 das Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee gewonnen. Der Österreicher kam in Oberstdorf auf 139,0 und 134,5 Meter und gewann mit 308,0 Punkten vor Kamil Stoch aus Polen (305,2) und seinem Landsmann Michael Hayböck (296,2). Bester Deutscher am Schattenberg war Markus Eisenbichler als Sechster mit 293,1 Punkten.