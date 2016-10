Kraft sparen: Kerber will 2017 weniger Turniere spielen

Tennis-Superstar Serena Williams hat ihre Teilnahme am WTA-Finale der besten Acht (ab 23. Oktober) in Singapur abgesagt. Die enttrohnte Weltranglistenerste ... weiterlesen

Serena Williams sagt WTA-Finale in Singapur ab

16.10.2016

freiepresse.de

Tennis

Cibulkova qualifiziert sich als letzte Spielerin für das WTA-Finale

Die Slowakin Dominika Cibulkova hat sich durch ihren Turniersieg in Linz am Sonntag als letzte Spielerin für das WTA-Finale der besten Acht in Singapur ...