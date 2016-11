Kramny neuer Trainer bei Arminia Bielefeld

erschienen am 15.11.2016



Jürgen Kramny ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Kramny, der in der Saison 2015/16 mit dem VfB Stuttgart aus der Bundesliga abgestiegen war, tritt damit die Nachfolge von Rüdiger Rehm und Interimstrainer Carsten Rump an und sitzt am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim erstmals auf der Trainerbank. Der gebürtige Stuttgarter erhält einen Vertrag bis Saisonende, der sich im Falle des Klassenerhalts um ein weiteres Jahr verlängert.