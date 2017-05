Krefeld Pinguine verpflichten Torhüter Engelage

erschienen am 13.05.2017



Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Torhüter Andrew Engelage verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt aus der zweiten schwedischen Liga nach Krefeld. "Andrew ist ein großer Torhüter, der erfolgshungrig ist, über ein ausgezeichnetes Stellungsspiel verfügt und in den letzten Jahren eine beeindruckende Konstanz in seinen Leistungen gezeigt hat", sagte Krefelds Cheftrainer Rick Adduono.