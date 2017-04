Kreisläufer Flödl wechselt von Empor Rostock nach Dresden

erschienen am 26.04.2017



Rostock/Dresden (dpa) - Norman Flödl verlässt zum Saisonende den als Absteiger feststehenden Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock und wechselt nach Dresden. Beim designierten Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga, HC Elbflorenz, erhält der Kreisläufer einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das gaben die Dresdner am Mittwoch bekannt. Der 27 Jahre alte Flödl, der seit 2013 in Rostock spielte, war zuvor bereits beim SC Magdeburg und Eintracht Hildesheim aktiv.