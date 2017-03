Kristin Gierisch gelingt kleines Wunder

Die Dreispringerin vom LAC Chemnitz landete bei der Hallen-EM in Belgrad ihren bislang größten Triumph. Dabei wäre sie beinahe gar nicht gestartet.

Von Ralf Jarkowski und Silke Bernhart

05.03.2017



Belgrad. Ihr Trainer reichte im Finale schnell noch 'ne Cola rüber, und Europas neue Dreisprung-Königin bedankte sich mit einer historischen Goldmedaille. Jubelnd und lachend rannte Kristin Gierisch nach ihrem Coup mit der Deutschland-Fahne durch die Arena und sang ihrem Coach Harry Marusch später eine Lobeshymne, die fast schon eine Liebeserklärung war. "Ich verdanke dem Mann einfach alles. Er hat meine Pubertät mit mir durchgemacht, die wahrscheinlich nicht immer ganz einfach war", erzählte die Chemnitzerin freudestrahlend. "Er hat mich einfach nie im Stich gelassen, er hat immer an mich geglaubt."

Hopp, Step, Jump - und Gold! Als sie in der Belgrader Kombank-Arena im zweiten Versuch bei 14,37 Metern landete, musste Kristin Gierisch noch fast eine Stunde zittern - dann war sie Hallen-Europameisterin. Nach Wochen mit wenig Training und vielen Wehwehchen wirkte dieser Titel für die Erfolgsgemeinschaft Gierisch/Marusch wie ein kleines Wunder. Und um ein Haar wäre die neue Europameisterin in Belgrad gar nicht gestartet. Verletzungen und Schmerzen plagten sie über Wochen. "Die Probleme waren so stark. Ich wollte vor vier Tagen noch sagen: ich lass das mit der EM", gestand die Zweite der Hallen-WM 2016 und Olympia-Elfte.

Seit 14 Jahren sind die beiden ein verschworenes Team, machten gemeinsam gute und schlechte Zeiten durch. "Das, was sie hier abgeliefert hat, trägt selbst für mich den Charakter von etwas Sensationellem. Aber Kristin ist eben eine Wettkämpferin", lobte Harry Marusch und fügte hinzu: "Wer hat im vorigen Jahr schon daran gedacht, dass sie Vizeweltmeisterin wird? Aber ich habe an sie geglaubt. Und wenn ich dran glaube, dann glaubt sie auch an sich."

Nicht nur wegen den Verletzungen erlebte Kristin Gierisch zuvor eine schwierige Zeit. Ein Schock war es für sie und die ganze Familie, als Anfang Februar ihr Bruder plötzlich vermisst war. Eine traurige Geschichte - zum Glück mit gutem Ende. "Das hat sie schon extrem belastet", berichtete ihr Trainer. "Es war sehr, sehr, sehr schwer, sie wieder aufzubauen. Aber Kristin ist Kristin", lobte Marusch und verriet ihre Stärken: "Sie kann sich schon ganz schön auf diesen Wettkampf fokussieren und ist extrem ehrgeizig. Sie ist in ihrem gesamten Leben ein kleiner Vollprofi geworden." Und eine große Athletin, die sich am Sonnabendabend selbst wohl am meisten überrascht hat. "Die Hallensaison war so verkorkst. Und ich glaube, das war der einzige ordentliche Wettkampf, den ich heute abgeliefert habe. Es ist einfach unglaublich", meinte Kristin Gierisch.

Am Sonntag gab es für die Trainingsgruppe erneut Grund zum Jubeln: Max Heß gewann Bronze bei den Herren. Mit 17,12 m musste sich der Youngster nur den Altmeistern Nelson Evora (32 Jahre; Olympiasieger 2008) aus Portugal (17,20 m) sowie dem bereits 40-jährigen Italiener Fabrizio Donato (17,13 m; Olympiadritter 2012) geschlagen geben. In der Qualifikation hatte der Chemnitzer mit 17,52 Metern einen deutschen Hallenrekord aufgestellt.

"Ich habe viel riskiert, den Anlauf geändert und bin dann immer mit einem halben Fuß übergetreten. Aber ich bin zufrieden, 17,12 Meter sind mein drittbestes Hallenergebnis", meinte der 20-Jährige, der seinen Medaillensatz nun komplett hat: 2016 Europameister in Amsterdam und Silber bei der Hallen-WM - nun EM-Bronze in der Halle. Max Heß erkämpfte die erste deutsche Medaille im Dreisprung bei einer Hallen-EM seit 2000. Damals gewann Charles Friedek Gold. Inzwischen ist er Bundestrainer der Dreispringer und traut seinem Nachfolger noch einiges zu. (dpa/fp)