Kroos, Neuer und Özil für FIFA-Weltfußballerwahl nominiert

erschienen am 04.11.2016



Die Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern München) und Mesut Özil (FC Arsenal) gehören bei der reformierten Wahl des Weltverbandes FIFA zum Weltfußballer des Jahres zum Kreis der Kandidaten. Die deutschen Nationalspieler und 20 weitere Stars sind für die neugeschaffenen Auszeichnung "The Best" nominiert.

Die FIFA organisiert die offizielle Wahl erstmals seit 2008 wieder in alleiniger Regie. Von 2009 bis 2015 hatte die FIFA den Weltfußballer in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift France Football mit dem Ballon d'Or (Goldener Ball) geehrt.

Nach Ablauf des Vertrages mit dem französischen Fachmagazin hatte die FIFA Mitte September bekannt gegeben, den offiziellen Weltfußballer nach einem neuen Wahl-System künftig wieder alleine zu küren. Neben den Spielführern der Nationalmannschaften, den Nationaltrainern und 200 ausgewählten Journalisten dürfen nun auch die Fans abstimmen. Die Stimmen der Kapitäne und Trainer zählen genauso zu 50 Prozent wie das Auszählungsergebnis bei Medienvertretern und Anhängern.

Große Chancen auf den Gewinn der Trophäe haben wohl weder Kroos, Neuer und Özil noch Bayern Münchens ebenfalls nominierter Angreifer Robert Lewandowski. Die Favoriten sind dieselben wie in den Jahren zuvor: Seit 2008 haben Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Real Madrid) den Titel jeweils unter sich ausgemacht. Während der Portugiese Ronaldo bei der Wahl zum Weltfußballer dreimal erfolgreich war, durfte der Argentinier Messi die Trophäe im Vorjahr sogar schon zum fünften Mal entgegennehmen. Ronaldo dürfte in diesem Jahr nach dem Gewinn des EM-Titels mit Portugals Nationalmannschaft und dem neuerlichen Triumph in der Champions League gegenüber seinem Dauerkonkurrenten im Vorteil sein.

Das Wahlverfahren begann am Freitag und dauert bis zum 22. November. Die Listen mit den drei Nominierten in den einzelnen Kategorien werden am 2. Dezember veröffentlicht. Die Preise für 2016 (Weltfußballer, Weltfußballerin, Welttrainer der Männer, Welttrainer der Frauen) werden am 9. Januar 2017 in Zürich verliehen. - Die 23 Nominierten im Überblick:

Manuel Neuer, Robert Lewandowski (beide Bayern München), Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gareth Bale, Sergio Ramos (alle Real Madrid), Mesut Özil, Alexis Sanchez (FC Arsenal), Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta, Luis Suarez (alle FC Barcelona), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Jamie Vardy, Riyad Mahrez (beide Leicester City), N'Golo Kanté (FC Chelsea), Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Kevin De Bruyne, Sergio Agüero (Manchester City), Dimitri Payet (West Ham United), Gianluigi Buffon (Juventus Turin).