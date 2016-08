Kroos schieÃŸt Real zum Sieg und an die Spitze

Kroos schießt Real zum Sieg und an die Spitze

erschienen am 27.08.2016



Weltmeister Toni Kroos hat den spanischen Rekordmeister Real Madrid mit seinem ersten Saisontor vorerst an die Tabellenspitze geschossen. Der 26-Jährige erzielte am Samstag beim mühsamen 2:1 (2:1) der Königlichen gegen Celta Vigo in der 81. Minute den Siegtreffer. Zuvor hatte Alvaro Morata (60.) zum 1:0 getroffen, das Fabian Orellana (67.) wenig später ausglich.

Kroos traf mit einem Flachschuss aus knapp 18 Metern zum insgesamt verdienten, wenn auch wenig überzeugenden Sieg der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Europas Fußballer des Jahres Cristiano Ronaldo fehlte weiterhin verletzt, Europameister Pepe wurde geschont.

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen klettert Madrid zumindest bis Sonntag an die Spitze, dann ist Meister FC Barcelona bei Athletic Bilbao im Einsatz.