Kuipers leitet deutsches Duell in Europa League

erschienen am 08.03.2017



Der erfahrene Schiedsrichter Björn Kuipers leitet das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach am Donnerstag (21.05/Sport1 und Sky). Der Niederländer steht seit 2006 auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter. Kuipers kam unter anderem bei den EM-Endrunden 2012 und 2016 sowie bei der WM 2014 zum Einsatz.

Gladbach hat in dieser Europacup-Saison schon eine schlechte Erfahrung mit Kuipers gemacht. Der 43-Jährige pfiff die 0:4-Niederlage der Borussia in der Gruppenphase der Champions League bei Manchester City.