Kunstturn-BL: Hambüchen kann Niederlage nicht verhindern

erschienen am 13.11.2016



Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat am vorletzten Kampftag der Kunstturn-Bundesliga die Niederlage "seiner" KTV Obere Lahn bei der TG Saar nicht verhindern können. Die Gäste verloren beim Tabellenzweiten mit 31:39, der 29-Jährige zeigte dabei zwei schwierigkeitsreduzierte Übungen beim Sprung und am Reck.

Die Chancen der Hessen auf eine Qualifikation für das Bundesliga-Finale am 3. Dezember in Ludwigsburg sind damit gesunken. Hambüchen hatte aber bereits angekündigt, notfalls als Zuschauer die Entscheidung um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor Ort zu verfolgen.