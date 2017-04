Kunstturn-EM: Bronze für Seitz am Stufenbarren

erschienen am 22.04.2017



Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameistersachaften im rumänischen Cluj-Napoca am Stufenbarren die Bronzemedaille gewonnen. Der Sieg ging an die Belgierin Nina Derwael, die Mehrkampf-Fünfte Kim Bui (Stuttgart) belegte den fünften Platz.