Kunstturn-EM: Bui am Boden Vierte - Rang sechs für Schäfer

erschienen am 23.04.2017



Zum Abschluss der Kunstturn-Europameisterschaften im rumänischen Cluj-Napoca hat die Stuttgarterin Kim Bui im Finale am Boden den vierten Platz belegt. Auf Rang sechs kam Pauline Schäfer aus Chemnitz. Der Titel ging an die Russin Angelina Melnikowa.