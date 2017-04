Kunstturn-EM: Start von Alt im Balkenfinale weiter fraglich

erschienen am 22.04.2017



Erst kurz vor Wettkampfbeginn am Sonntag wird sich entscheiden, ob die Weltcup-Gesamtsiegerin Tabea Alt bei den Kunstturn-Europameisterschaften im rumänischen Cluj-Napoca am Schwebebalken-Finale teilnehmen kann. Die 17 Jahre alte Ludwigsburgerin hatte wegen Magen-Darm-Problemen am Freitag auf einen Start beim Mehrkampf-Finale verzichtet.

"Tabea hat sehr viel Flüssigkeit verloren, wir werden kein Risiko eingehen", sagte Bundestrainerin Ulla Koch am Samstag nach den beiden Endkämpfen beim Sprung und am Stufenbarren. Für diese beiden Medaillenentscheidungen hatte sich Alt nicht qualifiziert.