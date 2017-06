Kunstturnen: Kreuzbandriss bei Mehrkampf-Meister Dauser

erschienen am 08.06.2017



Der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser hat bei seinem Sturz im Finale an den Ringen im Rahmen der deutschen Kunstturn-Meisterschaften einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und einen Schaden am Außenmeniskus erlitten. Dies ergab eine Untersuchung in der Berliner Charité am Donnerstag.

Der Vize-Europameister am Barren trägt die Zwangspause bis zum Jahresende mit Fassung. "Eine Verletzung ist immer zum falschen Zeitpunkt, aber dieses Jahr ist das wahrscheinlich unwichtigste in diesem Olympiazyklus", sagte Dauser: "Ich komme wieder."

Bereits in der kommenden Woche soll der Unterhachinger in München operiert werden.