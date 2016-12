Kurzbahn-WM: Koch gewinnt auch über 200 m Brust Gold

erschienen am 09.12.2016



Einen Tag nach seinem überraschenden Triumph über 100 m hat Schwimm-Weltmeister Marco Koch bei der Kurzbahn-WM im kanadischen Windsor auch auf seiner Hauptstrecke 200 m Brust Gold gewonnen. Der Olympia-Siebte schlug im Finale nach 2:01,21 deutlich vor dem Briten Andrew Willis und dem Russen Michail Dorinow an. Der Darmstädter verfehlte seinen vor knapp drei Wochen bei den deutschen Meisterschaften aufgestellten Weltrekord um 37 Hundertstelsekunden.

"Die Zeit war nicht ganz so gut, es hat von Anfang an nicht zu 100 Prozent gepasst, weil ich doch sehr müde war und die drei 100-m-Rennen noch in den Knochen hatte", sagte der 26-Jährige: "Aber ich kann sehr zufrieden sein. Es ist schön zu sehen: Ich habe gewonnen, und da ist noch viel Luft nach oben."

Der Olympia-Sechste Philip Heintz zog über 100 m Lagen als Halbfinalfünfter in 52,63 Sekunden in den Endlauf am Freitag ein. "Ich habe einige Fehler gemacht und drei Zehntel liegen gelassen", sagte der Heidelberger: "Das wird ein sehr, sehr enges Finale." Heintz hatte zum Auftakt der Weltmeisterschaften auf der 25-m-Bahn über 200 m Lagen Silber gewonnen.