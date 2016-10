Kusnezowa gewinnt in Moskau und bucht Singapur-Ticket

erschienen am 22.10.2016



Die russische Tennisspielerin Swetlana Kusnezowa hat das WTA-Turnier in Moskau gewonnen und sich damit noch auf den letzten Drücker für das am Sonntag beginnende Tour-Finale in Singapur qualifiziert. Kusnezowa gewann am Samstag im Endspiel der mit 823.888 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung 6:2, 6:1 gegen Daria Gavrilova aus Australien und verdrängte damit noch die Britin Johanna Konta vom achten Platz in der "Road to Singapore"-Wertung.

Bei den WTA Finals trifft die frühere US- und French-Open-Siegerin in der Weißen Gruppe auf Agnieszka Radwanska (Polen), Karolína Pliskova (Tschechien) und Garbine Muguruza (Spanien). Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) spielt in der Roten Gruppe gegen Simona Halep (Rumänien), Madison Keys (USA) und Dominika Cibulkova (Slowakei).