A-Junioren des Chemnitzer FC kassieren erste Heimniederlage

Der Spitzenreiter musste sich Union Berlin nach einer heiß umkämpften Partie 0:2 geschlagen geben. Eine gute Nachricht gab es für die Himmelblauen trotzdem noch.

Von Mario Schmidt

erschienen am 03.04.2017



Geknickt saß der Großteil des Teams wenige Minuten nach Spielschluss auf der Bank. Die Haare verschwitzt, die Blicke leer, und bei Kapitän Marvin Thiele schienen sogar ein paar Tränen im Anmarsch zu sein. 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin, erste Heimniederlage in der Regionalliga Nordost: Die A-Junioren des Chemnitzer FC ließen ihrer Enttäuschung am Samstag im Hauptstadion des Sportforums freien Lauf. Als die ersten Eltern von der Tribüne heruntergestiegen waren, gab es nur eines: Den Söhnen erst mal Trost spenden.

"Dieser Ausgang ist sehr bitter für uns. Wir hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Wenn wir eine davon nutzen und in Führung gehen, läuft das Spiel ganz anders", sagte Marvin Thiele. Bis zur 37. Minute waren Tormöglichkeiten auf beiden Seiten Fehl- anzeige. Aber dann folgten auf- regende Szenen in geballter Ladung: Innerhalb von 180 Sekunden hatten die U-19-Kicker des CFC drei Großchancen. Zunächst verstolperten die Berliner den Ball im eigenen Strafraum, doch Maximilian Christl scheiterte mit seinem zu schwachen Schuss an Union-Torwart Lennart Moser. Danach köpfte Patryk Sadlowski einen Eckball an den linken Pfosten. Und schließlich wurde ein stark getretener Freistoß von Marvin Thiele vom noch stärkeren Gästekeeper in großer Manier entschärft. Das Ende vom Lied in Hälfte eins: Union ging in Führung, weil Berkan Taz die bis dahin einzige Schlafmützigkeit in der CFC-Defensive bei sommerlichen Temperaturen eiskalt bestrafte (44.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber ein weiteres Mal von Dame Fortuna im Stich gelassen. Enes Cinemre nahm einen abgewehrten Ball der Berliner direkt und knallte das Spielgerät nach 67 Minuten an die Querlatte. Als der CFC das Risiko erhöhte und dem Gegner mehr Räume anbot, nutzten dies die vor allem spielerisch starken Talente aus Köpenick und kamen nun selbst zu Chancen. Eine sehens- wert herauskombinierte Gelegenheit verwertete Ali-Abu Alfa zum 0:2-Endstand (86.).

Für CFC-Trainer Kay-Uwe Jendrossek stand fest: "Wir haben unverdient verloren." Pfosten und Latte getroffen zu haben, sei einfach Pech. Mit dem Auftritt seiner Schützlinge zeigte sich Jendrossek zufrieden. "Man darf nicht vergessen, was für eine hohe Qualität im Kader von Union steckt. Die Berliner haben in der Winterpause personell noch mal nachgeladen", bemerkte der 45-Jährige. Von Traurigkeit oder gar Niedergeschlagenheit war beim CFC-Coach nichts zu spüren. "Es ist doch nicht viel passiert. Wir kämpfen weiter um den Bundesliga- Aufstieg, was uns vor der Saison keiner zugetraut hätte", erklärte der frühere Zweitligaprofi.

Wie er hoffte auch Kapitän Thiele, dass der Hallesche FC zeitgleich bei Rot-Weiß Erfurt nicht gewonnen hat. Denn dann wären die Himmelblauen weiter Tabellenführer. Und die Nachricht aus Erfurt war eine erfreuliche: 0:0 lautete dort der Endstand, sodass der CFC mit einem Punkt vor Union Berlin und zwei Punkten vor Halle weiter an der Spitze steht. "Jetzt müssen wir in den restlichen sechs Spielen alles geben, um den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen", sagte Thiele.

Der 18-jährige Stürmer wechselt nach dieser Saison in den Männerbereich. Wie es dann bei ihm weitergeht, steht offenbar noch nicht fest. "Ich bin offen für Gespräche mit dem Verein", erklärte Thiele, der gegen Union Berlin nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Durch seine zumeist jedoch starken Auftritte steht sein Name längst in den Notizbüchern anderer Klubs. "Marvin weiß, dass der CFC für den Profikader der nächsten Saison mit ihm plant", sagte Trainer Jendrossek, der selbst erst seit wenigen Tagen Planungssicherheit hat. In dieser Saison ist Jendrossek ohne Kontrakt für den Verein tätig. "Für die kommende Spielserie habe ich jetzt einen Vertrag bekommen und unterschrieben. Er gilt ab dem 1. Juli", berichtete Jendrossek. Ursprünglich sei geplant gewesen, ihn bereits zum 1. Januar mit einem Vertrag auszustatten. "Aber da kam die Finanzkrise des CFC dazwischen", so Jendrossek.