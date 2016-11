Abwehr-Probleme beim CFC: Der Rückkehrer soll es richten

Wegen Verletzungen müssen die Himmelblauen erneut umstellen. Julius Reinhardt rückt wohl in die Verteidigung - und kämpft mit seinem Team gegen einen Fluch.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 05.11.2016



Jetzt kommt selbst ein Stürmer für die Abwehr in Frage. Ob er sich denn vorstellen könne, in der Verteidigung des Chemnitzer FC aufzulaufen, wurde Daniel Frahn bei der gestrigen Pressekonferenz gefragt. Frahn erinnerte sich an seine Jugend. Damals sei er ab und an in der Abwehr zum Einsatz gekommen, berichtete der Torjäger. Ganz so gut sei das aber nicht gelaufen. "Ich war permanent rot-gefährdet."

So lustig das Gedankenspiel sein mag, so ernst ist der Hintergrund. Vor dem heutigen Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden haben die Himmelblauen erneut große Abwehrprobleme. Beim Fußball-Drittligisten fallen Jamil Dem und Jan Koch mit Oberschenkelverletzungen definitiv aus. Kapitän Kevin Conrad musste nach einem Zusammenprall im Heimspiel gegen Werder Bremen II am vergangenen Samstag mit einer Gehirnerschütterung vom Feld und fährt gar nicht erst nicht mit nach Wiesbaden. Marc Endres hat zwar in dieser Woche nach längerer Auszeit erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert, soll aber nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen.

Also muss Sven Köhler die Abwehr erneut umbauen: Im sechsten Spiel in Folge wird er die fünfte Innenverteidiger-Formation aufs Feld schicken. "Das ist natürlich ärgerlich", sagt der Coach und ergänzt: "Stabilität in der Defensive ist wichtig. Es wird nicht einfacher für uns, wenn wir ständig gezwungen sind, die Aufstellung zu ändern."

Am wahrscheinlichsten ist, dass neben Emmanuel Mbende Julius Reinhardt in die Innenverteidigung rückt. Reinhardt selbst wusste bei der Abfahrt in die hessische Landeshauptstadt gestern noch nichts davon. "Aber wenn es so kommt, freue ich mich darauf und hoffe, dass ich dem Team helfen kann."

Der gebürtige Karl-Marx-Städter stammt aus der Jugend des CFC, den er 2010 in Richtung Braunschweig verließ. Nach einer Saison in Offenbach spielte Reinhardt die vergangenen drei Jahre beim FC Heidenheim, mit dem er 2013/2014 in die 2. Bundesliga aufstieg. Reinhardt hat 39 Zweitliga- und 85 Drittligaeinsätze auf dem Konto. Für den Rückkehrer spricht seine Vielseitigkeit. Er hat auf allen Mittelfeldpositionen und als rechter Verteidiger agiert. In der A-Jugend und bei Heidenheim sei er in der Abwehr aufgelaufen, sagt der 28-Jährige. "Das war aber schon eher die Ausnahme."

Als sich im Laufe dieser Woche der Ausfall von Conrad abgezeichnet habe, habe man die Variante mit ihm und Mbende aber trainiert. Optimal seien die häufigen Wechsel in der Defensive nicht, sagt Reinhardt. "Aber wir sollten nicht jammern, sondern das Spiel angehen."

In Wiesbaden kämpft der CFC auch gegen den Last-Minute-Fluch. Mindestens fünf Punkte haben die Sachsen verspielt, weil sie kurz vor dem Abpfiff noch Gegentreffer kassiert haben, die zu zwei Remis und einer Niederlage führten. "Wir müssen die Gier entwickeln, solche Spiele nach Hause zu bringen", meint Reinhardt.