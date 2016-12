Als "Flocke" von Aue zum CFC wechselte

Der frühere DDR-Nationaltorhüter Jörg Weißflog blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die in der Endphase von einigen schweren Enttäuschungen geprägt war.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 31.12.2016



Hauptberuflicher Torwarttrainer, das ist in der Rückschau der größte unerfüllte Wunsch von Jörg "Flocke" Weißflog. "Doch jetzt mit 60 Jahren kommt das nicht mehr infrage", sagt der frühere DDR-Nationaltorhüter. Die Leistungssportwehwehchen nehmen im Alter zu, ergänzt er: "Der Körper rebelliert, und du kannst als Torwarttrainer nicht nur Theorie machen."

Weißflog hat mit diesem unvollendeten Kapitel seines Lebens abgeschlossen. Überhaupt wirkte der 60-Jährige am Donnerstagabend während einer Talkrunde beim SV Niederfrohna sehr aufgeräumt. "Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden", sagte der ehemalige Keeper, der 1995 beim FC Erzgebirge Aue vom damaligen Trainer Ralf Minge aussortiert wurde und anschließend ausgerechnet zum Erz- rivalen Chemnitzer FC wechselte.

Aber der Reihe nach: Weißflog stand bis Mitte der 1990er-Jahre in Aue im Kasten. "Es war damals so, dass ich immer wieder überredet wurde, weiter zu spielen." Allerdings habe er parallel zum Fußball bereits als Sachbearbeiter einer Krankenkasse gearbeitet. "Ralf Minge konnte nicht verstehen, dass ich aufgrund meiner Arbeit manchmal erst eine Viertelstunde vor dem Training eintraf", erzählt Weißflog. Enttäuscht habe ihn aber damals schon, dass keiner vom Verein den Kontakt zu ihm suchte. "Niemand hat mit mir darüber gesprochen", sagte er auf Nachfrage von MDR-Sportreporter und Moderator der Talkrunde, Gerd Zimmermann. Und so sei in ihm der Entschluss gereift, in Aue aufzuhören. "Komisch war, dass der Aufhebungsvertrag bereits vorlag", bemerkt Weißflog.

Das Angebot, nach Chemnitz zu wechseln, sei anschließend über- raschend gekommen. "Mein erster Gedankengang war: Was werden die Fans wohl dazu sagen? Da gab es ja schon immer große Rivalität", erklärt "Flocke" Weißflog. "Wir sind damals mit Herzblut und aus Überzeugung bei einem Verein geblieben. Heute ist das sicherlich anders", fügt er hinzu. Doch der Ruf nach Chemnitz und die Chancen, die sich ihm dadurch geboten haben, seien zu verlockend gewesen. Und so warf Weißflog alle Bedenken über den Haufen und ging zunächst als Torwarttrainer nach Chemnitz. "Dann aber ist in jener Zweitliga- Saison einiges schief gelaufen. Es gab Torhüterfehler, die dem CFC auch Punkte gekostet haben. Deshalb bin ich noch einmal ein- gesprungen", sagt Weißflog, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, dass man mit Ende 30 noch einmal die Töppen schnürt und ins Geschehen der 2. Bundesliga eingreift.

In der Rückrunde der Saison 1995/96 stand Weißflog zwölf Mal im Kasten des CFC. Bis zum letzten Spieltag war offen, ob die Himmelblauen den Klassenerhalt schaffen oder in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. "Ich muss da ein bisschen was richtig gemacht haben", sagt der Ex-Torhüter. "Denn dreimal habe ich es geschafft, in die Kicker-Elf des Spieltages zu kommen."

Der Rest ist Geschichte: Trotz 42 Punkte auf dem Konto musste der CFC in den sauren Abstiegsapfel beißen, nachdem er zur Winter- pause noch als Geheimfavorit auf den Erstliga-Aufstieg gegolten hatte. "Das war schon richtig bitter. Es kam dann so, wie es in solchen Situationen immer kommt: Die Mannschaft brach auseinander", sagt Weißflog, der aber dem Verein die Treue hielt und bis 1998 bei den Himmelblauen das Gehäuse hütete.

Mit 42 Lenzen war dann aber wirklich Schluss. Heute habe er keinen Kontakt mehr zum Chemnitzer FC, zu ehemaligen Mitspielern oder zu Funktionären. Er verfolge, wie viele andere auch, nur noch aus der Ferne die Ereignisse. Als er von der Finanzkrise aus den Medien erfahren hat, sei er geschockt gewesen: "Das ist ein Problem der Dritten Liga. Die ist ein Zuschussgeschäft." Daher findet es "Flocke" Weißflog auch vernünftig, dass die Kommune eingesprungen ist. "Chemnitz will ja eine Sportstadt sein, und da müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden."

Für die Himmelblauen sei es wichtig, dass sie schnellstmöglich den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen, weil das für finanzielles Durchatmen sorge. "Natürlich traue ich das dem CFC zu. Allerdings ist die derzeitige Unruhe nicht günstig. Jeder Faktor von außen stört die sportliche Leistung", sagt der 60-Jährige. Solche Dinge gehen an den Spielern nicht spurlos vorüber, schätzt Weißflog ein, der bis heute bei einer Krankenkasse arbeitet. Sein persönliches Glück hat er nach eigener Aussage im zweiten Anlauf in Hundshübel gefunden. Dort hat er Frau und Haus. "Und noch ein bisschen mehr - Hund, Katze und Pferd", sagt er mit einem Schmunzeln.