Anton Fink: Ich habe zu keinem anderen Verein Kontakt

Auch am Rekord- Torschützen der Dritten Liga geht die Krise des CFC nicht spurlos vorüber. Dennoch kündigte er gestern an, seinen bis 2018 laufenden Vertrag in Chemnitz erfüllen zu wollen. Ein anderes Thema ist für ihn zurzeit aber viel wichtiger.

Von Mario Schmidt

erschienen am 12.05.2017



Den Satz: "Dazu sage ich nichts", hört man in diesen Tagen oft beim Chemnitzer FC. So wollte gestern beispielsweise Co-Trainer Ulf Mehlhorn, der genau wie Chefcoach Sven Köhler vertraglich in der Luft hängt, keinen Kommentar zu seiner Situation beim schwer angeschlagenen Drittligisten abgeben. Die Hoffnungen auf baldige Klärung der vielen offenen Personalfragen ruhen auf dem neuen Sportvorstand Steffen Ziffert, der einen Berg an Arbeit vor sich hat.

Zunächst muss er klären, wer die Mannschaft künftig trainiert. Ist es sein früherer Teamgefährte Sven Köhler, mit dem er vier Jahre lang beim FCK/CFC zusammenspielte? Die Frage, ob seine Chancen unter Sportchef Ziffert steigen, wollte Köhler gestern nicht beantworten. Der Trainer ist noch sichtlich frustriert darüber, dass seit dem Winter keiner der Vereinsoberen mit ihm gesprochen hat. "Ich habe jetzt ein halbes Jahr gewartet. Da kommt es auf die nächsten 14 Tage auch nicht mehr an", sagte der 51-Jährige.

Zu den Spielern, die Klarheit über ihr Vertragsverhältnis haben, gehört der Rekordtorschütze der Dritten Liga. Anton Finks Kontrakt bei den Himmelblauen läuft bis Juni 2018 - mit beidseitiger Option auf Verlängerung. Vor wenigen Tagen wurde Fink durch eine Boulevard-Zeitung allerdings mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in Verbindung gebracht. Auf "Freie Presse"-Anfrage erklärte der 29-Jährige gestern nach dem Training im Sportforum: "Ich habe hier in Chemnitz einen Vertrag und zu keinem anderen Verein Kontakt." Der Torjäger hatte stets betont, wie wohl er sich beim CFC fühlt. Das gegenwärtige allgemeine Chaos geht aber auch an ihm nicht spurlos vorüber. "Man hat es im Hinterkopf und kriegt viele Dinge mit. Es ist eine schwierige Situation, die ich so noch nie erlebt habe", sagte Fink. Dennoch: Die Schnauze habe er vom CFC nicht voll. "Man unterschreibt einen Vertrag, um ihn zu erfüllen", fügte er hinzu.

Morgen tritt Fink mit den Himmelblauen bei Jahn Regensburg an. Obwohl für den Club in der Tabelle nach oben und unten nicht mehr viel geht, werde sich die Mannschaft jetzt nicht hängen lassen. Das sei im Übrigen auch zuletzt beim 0:3 gegen Preußen Münster nicht der Fall gewesen. "Es war ja nicht so, dass wir uns keine Chancen erarbeitet haben", bemerkte Fink, der seit Januar 2012 das Chemnitzer Trikot trägt. Es gelte jetzt, die Spannung hochzuhalten. "Die Spieler, deren Verträge auslaufen, haben in den restlichen Partien die Chance, sich zu zeigen", betonte der Routinier. Das große Ziel laute, den Landes- pokal zu gewinnen. "Denn diejenigen, die hier bleiben, wollen nächste Saison im DFB-Pokal spielen", so Fink. Für ihn persönlich gibt es zurzeit jedoch ein wichtigeres Thema als Vereinskrise und Pokal-Ambitionen: Der aus dem bayrischen Dachau stammende Fußball-Profi wird zum ersten Mal Vater. "Es kann jeden Tag passieren", sagte er gestern, bevor er ins Auto stieg und das Trainingsgelände verließ.

Kurz vor ihm war Stefano Cincotta davongefahren, dessen Vertrag im Juni ausläuft. Und er habe keine Ahnung, was nun wird, so der Kicker aus Guatemala. "Nicht zu wissen, wie es weitergeht, ist eine neue Erfahrung für mich", sagte der 26-Jährige. Als Frohnatur hatte er dabei trotzdem ein Lächeln auf den Lippen. Auch Cincotta ist überzeugt: "Jeder von uns sollte die Motivation haben, sich in den restlichen Spielen gut zu präsentieren - egal, ob er einen neuen Vertrag hat oder nicht."

Hinsichtlich der finanziellen Situation sei es in diesem Jahr besonders wichtig, den Landespokal zu gewinnen, ergänzte Cincotta, der auf weitere Einladungen zur Nationalmannschaft Guatemalas hofft. Klarheit darüber, ob der CFC weiter mit ihm plant oder nicht, wolle er spätestens nach dem letzten Pflichtspiel haben. Und das findet am 24. Mai statt: Es ist das sächsische Pokalfinale in Leipzig gegen die gastgebende Lok-Elf.